Derince Karagöllü Çalköyünde ikamet eden çiftçi Lütfi Kayar (89) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Lütfi Kayar’ın cenazesi Çalköy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.