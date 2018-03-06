İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Çakar Sokak adresinde ikamet eden SEKA emeklisi merhum Mehmet Şehitoğlu’nun eşi Necibe Şehitoğlu (91) yüksek tansiyon nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Necibe Şehitoğlu’nun cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.