Necibe Şehitoğlu
İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Çakar Sokak adresinde ikamet eden SEKA emeklisi merhum Mehmet Şehitoğlu’nun eşi Necibe Şehitoğlu (91) yüksek tansiyon nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Necibe Şehitoğlu’nun cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
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