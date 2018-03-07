Kandıra Pınarlı köyünde ikamet eden çiftçi merhum Nurettin Kılıç’ın eşi Aynur Kılıç (76) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Aynur Kılıç’ın cenazesi Pınarlı Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.