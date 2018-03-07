İzmit Kozluk Mahallesi Kayseri Sokak adresinde ikamet eden eski esnaflardan merhum Kazım Padır’ın eşi Merzuka Padır (83) organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Merzuka Padır’ın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.