İzmit Çukurbağ Mahallesi Bahariye Caddesi adresinde ikamet eden SEKA emeklisi merhum Salih Aklan’ın eşi Mücella Aklan (83) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Mücella Aklan’ın cenazesi Hüseyin Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.