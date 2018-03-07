Mücella Aklan
İzmit Çukurbağ Mahallesi Bahariye Caddesi adresinde ikamet eden SEKA emeklisi merhum Salih Aklan’ın eşi Mücella Aklan (83) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Mücella Aklan’ın cenazesi Hüseyin Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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