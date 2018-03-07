İzmit Erenler Mahallesi Akçakoca Konutları B.2 Blok adresinde ikamet eden çiftçi merhum Hasan Gürtürk’ün eşi Sakine Gürtürk (92) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Sakine Gürtürk’ün cenazesi Akçakoca Konutları Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.