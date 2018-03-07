Sakine Gürtürk
İzmit Erenler Mahallesi Akçakoca Konutları B.2 Blok adresinde ikamet eden çiftçi merhum Hasan Gürtürk’ün eşi Sakine Gürtürk (92) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Sakine Gürtürk’ün cenazesi Akçakoca Konutları Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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