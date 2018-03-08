İzmit Kadıköy Mahallesi Zümrüt Sokak adresinde ikamet eden İnşaat ustası Cevdet Açıkgöz (70) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Cevdet Açıkgöz’ün cenazesi Bulvar Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.