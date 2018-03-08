Kandıra Safalı Mahallesi Safalı Merkez Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden emekli devlet memuru merhum Kemal Öner’in eşi Fatma Öner (77) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Fatma Öner’in cenazesi Safalı Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Safalı Köy Mezarlığında toprağa verildi.