İzmit Fatih Mahallesi Hür Sokak adresinde ikamet eden İstanbul Fatih belediyesinden emekli Celal Gül’ün eşi Sosun Gündüz (58) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Sosun Gündüz’ün cenazesi Gültepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gültepe Mezarlığında toprağa verildi.