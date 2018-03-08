Sosun Gündüz
İzmit Fatih Mahallesi Hür Sokak adresinde ikamet eden İstanbul Fatih belediyesinden emekli Celal Gül’ün eşi Sosun Gündüz (58) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Sosun Gündüz’ün cenazesi Gültepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gültepe Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz