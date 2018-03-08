Ümriye Delibalta
İzmit Erenler Mahallesi Bengü Sokak adresinde ikamet eden SEKA emeklisi Merhum Mehmet Delibalta’nın eşi Ümriye Delibalta (84) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Ümriye Delibalta’nın cenazesi Kanlıbağ Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz