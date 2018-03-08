İzmit Erenler Mahallesi Bengü Sokak adresinde ikamet eden SEKA emeklisi Merhum Mehmet Delibalta’nın eşi Ümriye Delibalta (84) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Ümriye Delibalta’nın cenazesi Kanlıbağ Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.