İzmit Gündoğdu Mahallesi Gürkaş Sokak No.25 adresinde ikamet eden Askeriyeden emekli sivil memur Sabri Ertürk’ün ablası Münire Ertürk (80) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Münire Ertürk’ün cenazesi Gündoğdu Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gündoğdu Mezarlığında toprağa verildi.