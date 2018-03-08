Münire Ertürk
İzmit Gündoğdu Mahallesi Gürkaş Sokak No.25 adresinde ikamet eden Askeriyeden emekli sivil memur Sabri Ertürk’ün ablası Münire Ertürk (80) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Münire Ertürk’ün cenazesi Gündoğdu Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gündoğdu Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz