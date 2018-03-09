İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Ön Yılmaz Sokak adresinde ikamet eden SSK emeklisi Cavit Özbudak (58) koah hastalığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Cavit Özbudak’ın cenazesi Zincirlikuyu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.