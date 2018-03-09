İzmit Turgut Mahallesi Cihan Sokak adresinde ikamet eden esnaf fırıncı merhum Sami Atik’in eşi çarşı esnaflarından Hamza Atik ile birlikte 4 çocuk annesi olan Fatma Atik (93) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Atik’in cenazesi Turgut Mahallesi Murat Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.