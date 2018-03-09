Ümit Ersoy
Gölcük Tersanesinden emekli tercüman evli olan Ümit Ersoy (78) felç nedeniyle vefat etti. Ersoy’un cenazesi Değirmendere Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Değirmendere Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz