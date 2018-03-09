İzmit Yenidoğan Mahallesi Vehbi Demirel Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Yusuf Durmuş (91)solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Yusuf Durmuş’un cenazesi Yenidoğan Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köseköy Mezarlığında toprağa verildi.