İzmit Yenişehir Mahallesi Güneyli Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Hüseyin Deniz’in eşi Zatiye Deniz (77) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Zatiye Deniz’in cenazesi Karacalar Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.