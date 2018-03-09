Zatiye Deniz
İzmit Yenişehir Mahallesi Güneyli Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum Hüseyin Deniz’in eşi Zatiye Deniz (77) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Zatiye Deniz’in cenazesi Karacalar Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz