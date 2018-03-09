İzmit Kaynarca Mahallesi Şentepe Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden BAĞKUR emeklisi Lütfi Değirmentaş (72) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Lütfi Değirmentaş’ın cenazesi Kaynarca Köyü Şentepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.