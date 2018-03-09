İlhan Selami Çetin
İzmit Ayazma Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi adresinde ikamet eden emekli kıdemli astsubay İlhan Selami Çetin (88) zatüre nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan İlhan Selami’nin cenazesi Bayındırlık Ulu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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