İzmit Kozluk Mahallesi Sadettin Yalım Caddesi adresinde ikamet eden İş Bankasından emekli müdür Ahmet Yanmaz (93) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ahmet Yanmaz’ın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.