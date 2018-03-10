İzmit Serdar Mahallesi Işık Sokak adresinde ikamet eden Mannesman Boru fabrikasından emekli merhum Ali Rıza Işık’ın eşi Ayşe Işık (88) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Ayşe Işık’ın cenazesi Oğuz Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.