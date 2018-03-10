İzmit Akmeşe Ambarcı Köyünde ikamet eden SSK emeklisi Necmettin Akbulut’un eşi Zekiye Akbulut (82) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı olan Zekiye Akbulut’un cenazesi Ambarcı Uzunlar Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ambarcı Mezarlığında toprağa verildi.