Sevtap Berkan
İzmit Cumhuriyet Mahallesi Orta Sokak Sahil Kent Sitesi adresinde ikamet eden özel firmadan emekli merhum Kayıhan Berkman’ın eşi Sevtap Berkman (80) akciğer enfeksiyonu nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Sevtap Berkan’ın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sakarya Akyazı Kuzuluk Mezarlığında toprağa verildi.
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