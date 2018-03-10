İzmit Cumhuriyet Mahallesi Orta Sokak Sahil Kent Sitesi adresinde ikamet eden özel firmadan emekli merhum Kayıhan Berkman’ın eşi Sevtap Berkman (80) akciğer enfeksiyonu nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Sevtap Berkan’ın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sakarya Akyazı Kuzuluk Mezarlığında toprağa verildi.