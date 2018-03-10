Almanya’da ikamet eden Stuttgart Başkonsolosluğundan emekli Akim Uzun’un eşi Meryem Uzun (92) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Meryem Uzun’un cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.