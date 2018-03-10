Hilmiye Yaman
İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Hoca Aziz Bey Sokak adresinde ikamet eden SEKA emeklisi İlyas Yaman’ın eşi Hilmiye Yaman (82) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve Büyükşehir belediyesinden emekli Şükrü Yaman, SEDAŞ çalışanı Yüksel Yaman, EnerjiSA çalışanı Orhan Yaman ile birlikte 6 çocuk annesi olan Hilmiye Yaman’ın cenazesi Zincirlikuyu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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