Hidayet Yılmaz
İzmit Hacı Hızır Mahallesi Hacı Hasan Çeşme Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum İsmail Yılmaz’ın eşi Hidayet Yılmaz (79) akciğer yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Hidayet Yılmaz’ın cenazesi Arapzade Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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