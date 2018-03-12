İzmit Hacı Hızır Mahallesi Hacı Hasan Çeşme Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi merhum İsmail Yılmaz’ın eşi Hidayet Yılmaz (79) akciğer yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Hidayet Yılmaz’ın cenazesi Arapzade Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.