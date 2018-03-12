İzmit Tüysüzler Mahallesi Atılım Sokak adresinde ikamet eden BAĞKUR emeklisi Yaşar San (80) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Yaşar San’ın cenazesi Tüysüzler Fatih Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.