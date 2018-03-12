İzmit Topçular Mahallesi Şamdan Sokak adresinde ikamet eden emekli maden mühendisi Şahin Giray Abanoz (60) damar rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Şahin Giray Abanoz’un cenazesi Ulu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.