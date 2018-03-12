İzmit Serdar Mahallesi Girgin Sokak adresinde ikamet eden SEKA emeklisi Necdet Özmez’in eşi Hayriye Özmez ( 71) karaciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Hayriye Özmez’in cenazesi Yenidoğan Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.