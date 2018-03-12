İzmit Cedit Mahallesi Hızır Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Hamdi Ercan (90) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Hamdi Ercan’ın cenazesi Bahtiyar Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.