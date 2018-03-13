İzmit Şirintepe Mahallesi Basın Sokak Damla Evleri adresinde ikamet eden SEKA emeklisi merhum İsmail Dolanbay’ın eşi Bahriye Dolanbay (89) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Bahriye Bolanbay’ın cenazesi Şirintepe Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bahçecik Merkez Mezarlığında toprağa verildi.