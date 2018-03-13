Salih Sugün
İzmit Akçakoca Mahallesi Sadettin Yalım Caddesi adresinde ikamet eden SEKA’dan emekli kamp müdürü Salih Sugün (90) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Salih Sugün’ün cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yalova Çınarcık Beldesinde eski mezarlıkta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz