İzmit Akçakoca Mahallesi Sadettin Yalım Caddesi adresinde ikamet eden SEKA’dan emekli kamp müdürü Salih Sugün (90) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Salih Sugün’ün cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yalova Çınarcık Beldesinde eski mezarlıkta toprağa verildi.