İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No.3 adresinde ikamet eden SEKA emeklisi Hasan Korkut (70) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Hasan Korkut’un cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.