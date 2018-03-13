İzmit Erenler Mahallesi Erenler Sokak adresinde ikamet eden Ziraat Bankasından emekli Fehim Özsoy’un eşi Halime Özsoy (81) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Halime Özsoy’un cenazesi Hayırsevenler Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.