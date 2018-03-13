İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Akkavaklar Caddesi adresinde ikamet eden Kümaş’tan emekli insan kaynakları müdürü Eyüp Yunus Arlıel (72) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Eyüp Yunus’un cenazesi Yahya Kaptan Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.