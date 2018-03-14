İzmit Turgut Mahallesi Atlas Sokak adresinde ikamet eden SEKA emeklisi merhum Ahmet Öz’ün eşi Sayime Öz (90) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Boyacı Cavit Öz ile birlikte 7 çocuk annesi olan Sayime Öz’ün cenazesi Kadıbayırı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.