Sayime Öz
İzmit Turgut Mahallesi Atlas Sokak adresinde ikamet eden SEKA emeklisi merhum Ahmet Öz’ün eşi Sayime Öz (90) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Boyacı Cavit Öz ile birlikte 7 çocuk annesi olan Sayime Öz’ün cenazesi Kadıbayırı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz