Zehra Satar
İzmit Yenidoğan Mahallesi Eski Derince Caddesi adresinde esnaf merhum Celal Satar’ın eşi Zehra Satar (96) tansiyon nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Zehra Satar’ın cenazesi Yenidoğan Köşem Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz