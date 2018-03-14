İzmit Yenidoğan Mahallesi Eski Derince Caddesi adresinde esnaf merhum Celal Satar’ın eşi Zehra Satar (96) tansiyon nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Zehra Satar’ın cenazesi Yenidoğan Köşem Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme mezarlığında toprağa verildi.