İzmit Kozluk Mahallesi Şehit Soner Sokak adresinde ikamet eden Kartal Sunta Fabrikasından emekli Osman Nuri Tan (71) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Osman Nuri Tan’ın cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.