Osman Nuri Tan
İzmit Kozluk Mahallesi Şehit Soner Sokak adresinde ikamet eden Kartal Sunta Fabrikasından emekli Osman Nuri Tan (71) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Osman Nuri Tan’ın cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz