Sebahat Avcı Ornitoloji Derneği üyelerinden Metin Avcı’nın annesi Sebahat Avcıhayatını kaybetti. Avcı’nın cenazesi bugün 95 Evler Fatih Mahallesi’ndeki Körfez Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı ardından toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz