İzmit Kozluk Mahallesi Şehit Ender Sokak adresinde ikamet eden SEKA emeklisi merhum Remedan Şenay’ın eşi Nurten Şenay (67) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Nurten Şenay’ın cenazesi Kozluk Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.