Nurten Şenay
İzmit Kozluk Mahallesi Şehit Ender Sokak adresinde ikamet eden SEKA emeklisi merhum Remedan Şenay’ın eşi Nurten Şenay (67) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Nurten Şenay’ın cenazesi Kozluk Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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