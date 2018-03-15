İzmit Cedit Mahallesi Şeyh Avni Sokak adresinde ikamet eden emekli koltuk döşeme ustası Fahri Özkapı’nın eşi Şaziye Özkapı (56) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Şaziye Özkapı’nın cenazesi Hacıllı Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.