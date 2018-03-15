Sevim Kibar
İzmit Yenişehir Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Sokak adresinde ikamet eden esnaf merhum Ahmet Kibar’ın eşi Sevim Kibar (75) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Sevim Kibar’ın cenazesi Sakarya Nuri Osmaniye Köyünde toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz