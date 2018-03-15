Şükran Turgut
İzmit Turgut Mahallesi İsmail Gaspıralı Caddesi adresinde ikamet eden doktor merhum Kamuran Turgut’un kardeşi Şükran Turgut (82) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı olan Şükran Turgut’un cenazesi Mübeccel Bulut Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme mezarlığında toprağa verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz