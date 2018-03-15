İzmit Turgut Mahallesi İsmail Gaspıralı Caddesi adresinde ikamet eden doktor merhum Kamuran Turgut’un kardeşi Şükran Turgut (82) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı olan Şükran Turgut’un cenazesi Mübeccel Bulut Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme mezarlığında toprağa verildi.