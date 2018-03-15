Yaşar Ötüm
İzmit Tavşantepe Mahallesi Ata Sokak adresinde ikamet eden emekli şoför İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Günay Ötüm’ün kayın pederi, 6 çocuk babası Yaşar Ötüm (65) felç nedeniyle vefat etti. Ötüm’ün cenazesi Tavşantepe Ulu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz