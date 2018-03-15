Derince ilçesinde ikamet eden SEKA fabrikasından emekli Ahmet Nuri Eltutan’ın eşi, 5 çocuk annesi Remziye Eltutan(80) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti. Cenazesi öğle namazında Sakarya Hendek ilçesinde toprağa verildi.