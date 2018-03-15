Remziye Eltutan Derince ilçesinde ikamet eden SEKA fabrikasından emekli Ahmet Nuri Eltutan’ın eşi, 5 çocuk annesi Remziye Eltutan(80) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti. Cenazesi öğle namazında Sakarya Hendek ilçesinde toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz