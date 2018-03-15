Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Plaj yolu Caddesi adresinde ikamet eden Doktor Ahmet Erol (73) kalp ve böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ahmet Erol’un cenazesi Amiral Mümtaz Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karamürsel Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.