İbrahim Dizman
Başiskele Servetiye Cami Mahallesi Yukarı Alartı Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden çiftçi İbrahim Dizman (63) şeker ve kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan İbrahim Dizman’ın cenazesi Alartı Mahalle Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alartı Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz