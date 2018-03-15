Başiskele Servetiye Cami Mahallesi Yukarı Alartı Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden çiftçi İbrahim Dizman (63) şeker ve kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan İbrahim Dizman’ın cenazesi Alartı Mahalle Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alartı Mezarlığında toprağa verildi.