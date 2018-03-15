İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Hasan Kaya Sokak adresinde ikamet eden Petrol Ofisinden emekli merhum Eyüp Yılman’ın eşi Seher Yılman (92)solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Seher Yılman’ın cenazesi Ambarcı Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.