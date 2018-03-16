Kandıra Elmacık Mahallesi Sarıoğlu Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden çiftçi Cevdet Üzer (63) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Cevdet Üzer’in cenazesi Elmacık Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.