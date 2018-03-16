Karamürsel TOKİ Kalıcı Konutlarında ikamet eden Türkiye Taş Kömürlerinden emekli Mehmet Usta’nın eşi Kadın Usta (74) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Kadın Usta’nın cenazesi Giresun Eynesil ilçesinde toprağa verildi.