Kadın Usta
Karamürsel TOKİ Kalıcı Konutlarında ikamet eden Türkiye Taş Kömürlerinden emekli Mehmet Usta’nın eşi Kadın Usta (74) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Kadın Usta’nın cenazesi Giresun Eynesil ilçesinde toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz