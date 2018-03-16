Yurdanur Turan
İzmit Tüysüzler Mahallesi Esra Sokak adresinde ikamet eden emekli öğretmen Necati Turan’ın eşi emekli öğretmen Yurdanur Turan (65) kanser nedeniyle vefat etti. 2 çocuk annesi olan Yurdanur Turan’ın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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